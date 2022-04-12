Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг 11 апреля заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung

Советник главы «Нафтогаза» объяснил, почему антироссийские санкции не сработали © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это никак не повлияет на специальную военную операцию на Украине.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент России] Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — высказался Айзенберг.

Немецкий промышленник уточнил, что в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — заключил собеседник.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобной которой еще не было.

При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией.