Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом 12 апреля сообщает belta.by

Белоруссия провела спецоперацию на Украине. Лукашенко раскрыл детали © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречали руководители Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации.

Во время визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром «Восточный» в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с процессом строительства стартового комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

На космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.

В среду во Владивостоке планируется встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом России. Делегации обсудят реализацию существующих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент сделают на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.

Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.