Главы Министерств иностранных дел и Минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в формате «2+2», опубликованном 11 апреля на официальном сайте МИД Индии

Военный эксперт объяснил почему Украина не может победить на поле боя © Украина.ру сказано в документе. Встреча в формате прошла в Вашингтоне накануне. В ней приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх вместе с их американскими коллегами — министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.