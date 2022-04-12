«Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса на Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий. Министры однозначно осудили гибель мирных жителей. Они подчеркнули, что современный мировой порядок строится на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств», — сказано в документе.
Встреча в формате прошла в Вашингтоне накануне. В ней приняли участие глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх вместе с их американскими коллегами — министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.