Ранее советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной постепенно примет формат арабо-израильского конфликта и может продлиться до 2035 года.
«Арестович поскромничал. Наверное, он хотел сказать, что война будет длиться вечно, но потом понял, что народ сильно пугать нельзя, и ограничился 2035 годом. Это ориентация на вечную борьбу до истребления одной из сторон», — сказал Неменский.
Представления украинских националистов о целях и задачах существования Украины и украинского народа предполагают вечную борьбу с "москалями", с Россией и с ее ставленниками на Украине. Идеологи этой концепции, в числе которых выступает и Арестович, настраивают народ на продолжительную войну, заключил эксперт.
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