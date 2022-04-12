Украинский национализм не знает полумер: он предполагает войну на уничтожение России либо Украины, заявил в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

Ранее советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной постепенно примет формат арабо-израильского конфликта и может продлиться до 2035 года. «План-Б». Баранов рассказал, что предпримет Россия, если украинский национализм изжить не удастся © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Арестович поскромничал. Наверное, он хотел сказать, что война будет длиться вечно, но потом понял, что народ сильно пугать нельзя, и ограничился 2035 годом. Это ориентация на вечную борьбу до истребления одной из сторон», — сказал Неменский.

Представления украинских националистов о целях и задачах существования Украины и украинского народа предполагают вечную борьбу с "москалями", с Россией и с ее ставленниками на Украине. Идеологи этой концепции, в числе которых выступает и Арестович, настраивают народ на продолжительную войну, заключил эксперт.

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