Россия заявила о требованиях признания ЛДНР и Крыма, и это требование должно быть исполнено легитимно избранными властями Украины, заявил эксперт.
«Если сместить Зеленского и нынешнюю политическую элиту, можно посадить своих людей, но ждать признания совершенно бессмысленно, потому что для международного сообщества оно не будет значить ничего. Будет действовать очередное правительство в изгнании, и мировое сообщество будет ориентироваться на него», — сказал Неменский.
Россия признавала и признаёт факт законного избрания Зеленского по сей день. Расчёт российского руководства — договориться с этой властью, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.