Замена правительства Владимира Зеленского на лояльное российской власти не входит в интересы Москвы: оно не будет легитимным в глазах мирового сообщества. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Россия заявила о требованиях признания ЛДНР и Крыма, и это требование должно быть исполнено легитимно избранными властями Украины, заявил эксперт. Военный эксперт объяснил, как Зеленский списал весь Донбасс, Юг и Восток © president.gov.ua

«Если сместить Зеленского и нынешнюю политическую элиту, можно посадить своих людей, но ждать признания совершенно бессмысленно, потому что для международного сообщества оно не будет значить ничего. Будет действовать очередное правительство в изгнании, и мировое сообщество будет ориентироваться на него», — сказал Неменский.

Россия признавала и признаёт факт законного избрания Зеленского по сей день. Расчёт российского руководства — договориться с этой властью, заключил собеседник издания.

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