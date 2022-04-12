ВСУ за восемь лет претерпели качественные и количественные изменения, в то время как для части российского общества, не осведомлённой о повестке конфликта, это оказалось «сюрпризом». Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

«Многие, и я в том числе, писали и предупреждали, что украинская армия 2014 года и украинская армия сейчас — это немножко две разные армии. Это вообще не секрет. Те люди, которые интересовались этой темой, в курсе того, что происходит. А для тех, кто не интересовался, это сюрприз», — сказал Рожин. Военный эксперт Рожин рассказал, закончится ли спецоперация на Украине досрочно © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Согласно данным ВЦИОМ, доля россиян, которые поддерживают решение начать спецоперацию на Украине, выросла с 25 февраля по 17 марта на 9 п., до 74%. Социологи отметили, что представление россиян о целях спецоперации на Украине установилось и остается неизменным последние две недели. Большинство граждан убеждены, что основная цель спецоперации — защита России, разоружение Украины и предотвращение размещения на её территории военных баз НАТО.

Полностью интервью можно прочитать здесь.