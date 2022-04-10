«Я был в этом месте, могу как свидетель совершенно искренне и честно утверждать, что для жителей Волновахи приход российских войск был освобождением. Они рассказывают о том, как отступавшая украинская армия из танков в упор расстреливала дома. Была расстреляна главная больница, расстреляно множество гражданских объектов. Причем это происходило даже не в ходе обменов огнем во время боев», — сказал Ясинский.
Отступавшие танки ВСУ, после того, как военные киевской власти разграбили магазины и дома, просто расстреляли Волноваху, добавил эксперт. В Волновахе разрушено до 90% строений.
Жители этого города ещё долго не захотят и слышать о возвращении в состав той Украины, которая сделала подобное с их родиной, заключил Ясинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.