В ходе поездки в Донбасс журналист-международник Олег Ясинский общался с десятками местных жителей. О том, что говорили жители Волновахи про украинскую армию, Ясинский рассказал в интервью Украина.ру

«Я был в этом месте, могу как свидетель совершенно искренне и честно утверждать, что для жителей Волновахи приход российских войск был освобождением. Они рассказывают о том, как отступавшая украинская армия из танков в упор расстреливала дома. Была расстреляна главная больница, расстреляно множество гражданских объектов. Причем это происходило даже не в ходе обменов огнем во время боев», — сказал Ясинский. Волноваха после освобождения: первые кадры

Отступавшие танки ВСУ, после того, как военные киевской власти разграбили магазины и дома, просто расстреляли Волноваху, добавил эксперт. В Волновахе разрушено до 90% строений.

Жители этого города ещё долго не захотят и слышать о возвращении в состав той Украины, которая сделала подобное с их родиной, заключил Ясинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.