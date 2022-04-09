Наращивания собственной добычи газа в Норвегии Европа позволить себе не сможет — трубопроводы и так максимально загружены, а объёмов американского СПГ не хватит, чтобы заместить потребность в российском газе.
«Последний завод СПГ был введен в эксплуатацию США, в начале 2022 года. Теперь будет как раз период, когда новых заводов нет. То есть, процесс ввода мощностей цикличен. Соответственно, к 2024 году вы сможете не перейти от российского газа на какой-то другой газ. Либо перейти надо на какой-то другой источник энергии, либо просто убить потребление, то есть, вы должны уменьшить объем потребления. Это значит — фактически уничтожение всей промышленности», — сказал Юшков.
Возобновляемая энергетика также не сможет заменить для Европы российский газ — для того, чтобы это произошло, необходимо "ежесекундно" вкладывать деньги в эту сферу, чего сейчас в Европе не происходит, заключил эксперт.
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