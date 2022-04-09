Независимость от российского газа в Германии может быть достигнута до лета 2024 года, заявила на брифинге представитель Минэкономики ФРГ Сюзанна Унград. О том, удастся ли Германии осуществить эти амбициозные планы, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Наращивания собственной добычи газа в Норвегии Европа позволить себе не сможет — трубопроводы и так максимально загружены, а объёмов американского СПГ не хватит, чтобы заместить потребность в российском газе. Юшков ответил, отказывается ли Германия платить за газ в рублях © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Последний завод СПГ был введен в эксплуатацию США, в начале 2022 года. Теперь будет как раз период, когда новых заводов нет. То есть, процесс ввода мощностей цикличен. Соответственно, к 2024 году вы сможете не перейти от российского газа на какой-то другой газ. Либо перейти надо на какой-то другой источник энергии, либо просто убить потребление, то есть, вы должны уменьшить объем потребления. Это значит — фактически уничтожение всей промышленности», — сказал Юшков.

Возобновляемая энергетика также не сможет заменить для Европы российский газ — для того, чтобы это произошло, необходимо "ежесекундно" вкладывать деньги в эту сферу, чего сейчас в Европе не происходит, заключил эксперт.

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