Уменьшение потребления газа в Европе с целью отказа от его закупок у России сопряжено с большими трудностями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

По его мнению, существенной экономики энергии, за счёт таких мер, как утепление, достичь не удасться, потому что соответствующие меры уже были проведены в рамках кампании по декарбонизации. Цены на газ на бирже в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Переход на другие источники энергии также вызывает вопросы.

Отказ от газа в пользу угля не будет иметь смысла, так как крупнейшим поставщиком угля опять же является Россия, указал эксперт.

Что касается перехода на возобновляемые источники энергии, то это весьма дорогой процесс.

«Потянут ли европейцы это — большой вопрос, тем более надо будет большие деньги вкладывать ежесекундно уже сейчас для того, чтобы к 2024 году получить новые мощности ветровой или солнечной энергии», — сказал Юшков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.