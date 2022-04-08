«Европейский запрет на поставки угля не окажет значительного влияния на российскую экономику <…> местная угольнодобывающая промышленность сможет найти новые возможности, а именно в Китае и Индии», — сказал специалист.
По его словам, разворот начался не сегодня. Так, президент Владимир Путин поднимал эту тему еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Кроме того, напомнил Сапир, с 2010 года каждая редакция энергетической стратегии безопасности России все больше демонстрирует поворот в сторону Азии, направленный на «снижение зависимости от европейского экспорта».
«После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны», — написал экономист.
Он также отметил, что обсуждается проект строительства газопровода, который будет проходить через территорию Афганистана для снабжения Индии.
Эксперт обратил внимание и на то, что санкции против российской нефти не сработали — место европейских покупателей вновь заняли Пекин и Нью-Дели. Кроме того, как показывают данные Международного энергетического агентства, ограничения привели к падению российского экспорта лишь на 20 процентов, хотя прогнозировалось 30.
«Обращение в сторону Азии стало необходимым для свободы действий и маневра Москвы. <…> Владимир Путин увидел в этом часть движения к государственной независимости и суверенитету России», — заключил Сапир.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие банки, многие бренды объявили об уходе из России, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Накануне страны Евросоюза согласовали очередной, уже пятый пакет санкций, который, в частности, предусматривает постепенное прекращение закупок российского угля. Тем не менее антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.