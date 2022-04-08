Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую свободу действий. Об этом рассказал французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир, его слова 7 апреля привела газета La Tribune

Китай «ошеломил» главу «Газпрома» Миллера: компания готовится наращивать поставки в Азию © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По его словам, разворот начался не сегодня. Так, президент Владимир Путин поднимал эту тему еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Кроме того, напомнил Сапир, с 2010 года каждая редакция энергетической стратегии безопасности России все больше демонстрирует поворот в сторону Азии, направленный на «снижение зависимости от европейского экспорта».

«После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны», — написал экономист.

Он также отметил, что обсуждается проект строительства газопровода, который будет проходить через территорию Афганистана для снабжения Индии.

Эксперт обратил внимание и на то, что санкции против российской нефти не сработали — место европейских покупателей вновь заняли Пекин и Нью-Дели. Кроме того, как показывают данные Международного энергетического агентства, ограничения привели к падению российского экспорта лишь на 20 процентов, хотя прогнозировалось 30.

«Обращение в сторону Азии стало необходимым для свободы действий и маневра Москвы. <…> Владимир Путин увидел в этом часть движения к государственной независимости и суверенитету России», — заключил Сапир.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие банки, многие бренды объявили об уходе из России, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Накануне страны Евросоюза согласовали очередной, уже пятый пакет санкций, который, в частности, предусматривает постепенное прекращение закупок российского угля. Тем не менее антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.