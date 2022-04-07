Зеленский продолжает свои онлайн-выступления перед законодательными органами ряда западных государств. На этот раз его версию происходящего на Украине должны были услышать греческие депутаты, однако многие из них решили бойкотировать выступление украинского лидера.
Тех же, кто остался, ждало видеовключение не только Зеленского, но и неонацистов из «Азова» греческого происхождения. Появление праворадикалов не понравилось парламентариям.
«Недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона "Азов"», — заявила секретарь ведущей оппозиционной партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс.
Украинские власти отвергают требование РФ по денацификации страны, утверждая, что на Украине нет неонацистов. При этом одной из частей украинской армии является «Азов», который состоит из праворадикалов, причастных к многочисленным преступлениям против жителей Донбасса.