Владимир Зеленский 7 апреля по видеосвязи выступил перед парламентом Греции. Вместе с ним перед депутатами предстали боевики украинского неонацистского батальона «Азов», что вызвало возмущение у парламентариев, передает РИА Новости

Бункерный Зеленский, Раду возвращают с «удалёнки», обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 7 апреля © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Тех же, кто остался, ждало видеовключение не только Зеленского, но и неонацистов из «Азова» греческого происхождения. Появление праворадикалов не понравилось парламентариям.

«Недопустимо, что сегодня выступили перед греческим парламентом вместе с президентом Зеленским члены батальона "Азов"», — заявила секретарь ведущей оппозиционной партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс.

Украинские власти отвергают требование РФ по денацификации страны, утверждая, что на Украине нет неонацистов. При этом одной из частей украинской армии является «Азов», который состоит из праворадикалов, причастных к многочисленным преступлениям против жителей Донбасса.