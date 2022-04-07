«Нам кажется, что мы слишком мягкие, но мы не можем быть жестокими. И дело не в западной пропаганде, это нельзя для самих себя. Это нам мешает, но это нам и поможет, когда все закончится и нам придется в новом месте строить новую жизнь. Это достаточно рискованная ассоциация, но один мой друг сказал, что сейчас на Украине открывается широкое поле для собянинской реновации. Это горькая ирония, но в этом есть какая-то человечность», — сказал Мамонтов.
Россия хочет, чтобы люди, которым предстоит снова жить на земле Украины, оставались лояльными. Именно человечности — этого главного ресурса — должно хватить у России, а "Калибров" хватает и так, заключил эксперт.
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