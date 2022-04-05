Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И встретились в китайском городе Тунси, на полях саммита министров иностранных дел в формате «стран — соседей Афганистана». Достигнутые соглашения прокомментировал востоковед, журналист, путешественник Юрий Тавровский в интервью Украина.ру

Благодаря этой встрече в Тунси, посвященной Афганистану, встретились Ван И и Сергей Лавров, и наверняка они передали друг другу послания от своих руководителей, что очень важно, подчеркнул эксперт. Крашенинникова объяснила, может ли Китай противостоять давлению США © Открытые источники

«По итогам переговоров были сделаны заявления, в которых Лавров рассказал, что мы движемся курсом поддержки друг друга и будем сотрудничать в противодействии гегемонизму. С китайской стороны прозвучали слова, что у нас безграничное сотрудничество в двусторонних отношениях, безграничное сотрудничество в борьбе за мир и безграничное сотрудничество в борьбе с гегемонизмом», — сказал Тавровский.

Под борьбой с гегемонизмом подразумевается агрессивная политика Америки, подчеркнул собеседник издания. В обозримом будущем в плане совместной борьбы Москвы и Пекина с американской гегемонией вопросов не возникнет, заключил эксперт.

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