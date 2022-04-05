Благодаря этой встрече в Тунси, посвященной Афганистану, встретились Ван И и Сергей Лавров, и наверняка они передали друг другу послания от своих руководителей, что очень важно, подчеркнул эксперт.
«По итогам переговоров были сделаны заявления, в которых Лавров рассказал, что мы движемся курсом поддержки друг друга и будем сотрудничать в противодействии гегемонизму. С китайской стороны прозвучали слова, что у нас безграничное сотрудничество в двусторонних отношениях, безграничное сотрудничество в борьбе за мир и безграничное сотрудничество в борьбе с гегемонизмом», — сказал Тавровский.
Под борьбой с гегемонизмом подразумевается агрессивная политика Америки, подчеркнул собеседник издания. В обозримом будущем в плане совместной борьбы Москвы и Пекина с американской гегемонией вопросов не возникнет, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.