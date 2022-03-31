Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд 30 марта на брифинге отказалась дать журналистам однозначный ответ о предоставлении США Украине гарантий безопасности, поскольку Вашингтон пока не готов говорить о конкретных шагах в этом вопросе

Кулеба призвал Индию урегулировать ситуацию на Украине © REUTERS, Murad Sezer

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Очередные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По словам Мединского, в ходе встречи Украина впервые продемонстрировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.