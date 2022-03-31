«Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины», — сказала представитель Белого дома.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Очередные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По словам Мединского, в ходе встречи Украина впервые продемонстрировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.