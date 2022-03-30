В составе украинских вооруженных формирований якобы стартовало формирование боевого соединения под названием Легион «Свобода России», состоящего из российских военнопленных. Соответствующие фото и обращения публикуются в одноименном Telegram-канале

Первая запись в этом Telegram-канале датирована 11 марта. Там было опубликовано обращение от лица неких «российских военнопленных», которые якобы изъявили желание создать проукраинское добровольческое соединение. Проект получил название Легион «Свобода России».

В дальнейшем ресурс опубликовал несколько видео, на которых мужчины в военной форме, представленные как пленные граждане РФ, пишут заявления на прием в состав легиона. Кроме этих роликов, на канале размещены видеообращения «командиров» движения, лица которых скрыты. Также опубликованы реквизиты, по которым желающие могут оказать боевикам финансовую поддержку.

Одна из последних публикаций, датированная 29 марта, показывает нескольких «легионеров» в военной форме с синими повязками на руках, которых обучают обращению с шведско-британским гранатометом NLAW. Неонацизм и зависимость. Две главные причины неизбежного поражения режима Зеленского © president.gov.ua

Как пишет Telegram-канал «Кладбище фейков», специализирующийся на разоблачении украинской пропаганды, никакого легиона «Свобода России» в реальности не существует. Авторы ресурса полагают, что за этой мистификацией стоит 72-й центр информационно-психологических операций в составе Сил специальных операций (ЦИПсО) ВСУ, который занимается изготовлением и раскруткой такого рода фальшивок в попытке деморализовать российскую армию.

Обращается внимание, что на некоторых видео действительно могут быть запечатлены попавшие в плен военнослужащие российской армии, которых вынудили под давлением написать заявление на камеру. При этом все так называемые командиры легиона скрывают свои лица, что может говорить об их причастности к ЦИПсО.

«Мне думается, что постановки с "переходом на сторону врага" делаются не от большого ума и при явном дефиците денег. Жечь технику и взрывать танки уже не получается, поэтому приходится выкручиваться тем, что есть», — прокомментировал новость о легионе военный обозреватель Михаил Ходаренок в своем Telegram-канале.

В сети мифический легион «Свобода России» сравнивают с коллаборационистами из так называемой Русской освободительной армии генерала А. Власова, которые воевали против Советского Союза на стороне нацистской Германии. При этом современные последователи Гитлера такое сравнение воспринимают скорее как комплимент.

Известно, что в рядах украинских неонацистов есть выходцы из РФ, поддерживающие ультраправые идеи. Одним из самых известных из них является Алексей Левкин, который проживает на Украине и является одним из идеологов «Азова». На родине против него заведено уголовное дело. Левкин и его соратники из России неоднократно выступали с одобрением предательской деятельности власовцев.

Специальная военная операция РФ началась в Донбассе 24 февраля. Одна из основных ее целей — денацификация Украины. Согласно опросу ВЦИОМ недельной давности, с момента начала спецоперации уровень ее поддержки среди россиян повысился на 9% и составил 74%.