Известный украинский политолог Михаил Погребинский задержан СБУ в своей киевской квартире, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в социальных сетях 27 марта. Эту же информацию подтверждает агентство УНИАН

Сообщается, что Погребинского киевские власти подозревают в "государственной измене и незаконном обогащении". Пришли за Погребинским. Прелюдия к убийству © скриншот видео Первый канал

Накануне Telegram-канал Украина.ру опубликовал информацию о проводящемся обыске в доме Погребинского.

Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру журналист и политолог Виталий Третьяков, за преследованием Погребинского могут стоять националисты и Офис президента Владимира Зеленского, которые таким образом решили ему отомстить. В этой ситуации, отметил эксперт, остается лишь ждать и надеяться на лучшее.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины власти этой страны приостановили деятельность нескольких политических партий, а силовыми структурами был арестован ряд журналистов и экспертов, в частности сатирик и публицист Ян Таксюр, руководитель одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев и другие.