Сообщается, что Погребинского киевские власти подозревают в "государственной измене и незаконном обогащении".
Накануне Telegram-канал Украина.ру опубликовал информацию о проводящемся обыске в доме Погребинского.
Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру журналист и политолог Виталий Третьяков, за преследованием Погребинского могут стоять националисты и Офис президента Владимира Зеленского, которые таким образом решили ему отомстить. В этой ситуации, отметил эксперт, остается лишь ждать и надеяться на лучшее.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины власти этой страны приостановили деятельность нескольких политических партий, а силовыми структурами был арестован ряд журналистов и экспертов, в частности сатирик и публицист Ян Таксюр, руководитель одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев и другие.