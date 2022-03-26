Украина с 24 февраля не существует как субъект: никакого «Хасавюрта», невыгодных для России соглашений, быть не может, подчеркнул эксперт.
«Это исключено…Возможны только какие-нибудь временные соглашения, что-то там фиксирующие. Если между «Хасавюртом» и началом Второй чеченской войны прошло три года, то в данном случае после заключения неких соглашений и возобновлением боевых действий пройдут месяцы», — сказал Акопов.
Что бы не говорилось на переговорах и для международного сообщества, Украина для России существует лишь как объект, который Россия воссоединяет с собой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.