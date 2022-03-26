Часть экспертов, выступающих против переговоров России с киевской властью, проводит параллели между этими переговорами и Хасавюртовскими соглашениями после Первой чеченской войны. Своё мнение об этом в интервью Украина.ру высказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Украина с 24 февраля не существует как субъект: никакого «Хасавюрта», невыгодных для России соглашений, быть не может, подчеркнул эксперт. Политолог Акопов объяснил, что начнется в мире, если спецоперация РФ на Украине затянется © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Николай Лебедев

«Это исключено…Возможны только какие-нибудь временные соглашения, что-то там фиксирующие. Если между «Хасавюртом» и началом Второй чеченской войны прошло три года, то в данном случае после заключения неких соглашений и возобновлением боевых действий пройдут месяцы», — сказал Акопов.

Что бы не говорилось на переговорах и для международного сообщества, Украина для России существует лишь как объект, который Россия воссоединяет с собой, заключил собеседник издания.

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