Отступая, украинские вооружённые формирования заминировали территории и открывали огонь по жилым домам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов

Прежде чем приступать к восстановлению жилого фонда, МЧС и военные ДНР вынуждены разминировать территории освобождённого Донбасса, сказал политик. Депутат ДНР раскрыла, как украинские военные похищали детей в Донбассе © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Что касается Волновахи, я там был — разрушений там огромное количество, город очень сильно пострадал. Люди рассказывают, как нацбатальоны, отступая, просто прямой наводкой стреляли по домам», — сказал Скороходов.

Освобождённым населённым пунктам также предстоит полная очистка от террористических элементов, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома, заключил эксперт.

Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.