Прежде чем приступать к восстановлению жилого фонда, МЧС и военные ДНР вынуждены разминировать территории освобождённого Донбасса, сказал политик.
«Что касается Волновахи, я там был — разрушений там огромное количество, город очень сильно пострадал. Люди рассказывают, как нацбатальоны, отступая, просто прямой наводкой стреляли по домам», — сказал Скороходов.
Освобождённым населённым пунктам также предстоит полная очистка от террористических элементов, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома, заключил эксперт.
Российскими войсками продолжается проведение спецоперации по демилитаризации Украины. Город Мариуполь, в котором, по данным Минобороны РФ, скрываются значительные силы батальонов националистов, полностью блокирован. Ранее националисты не позволили мирным жителям покинуть город по предоставленным российской стороной гуманитарным коридорам, сообщалось в МО РФ.
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