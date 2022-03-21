Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 21 марта в своем Telegram-канале заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет «определенных этносов», в частности против «русского населения России»

«Кровавый старик»: Рогозин обрушился с обвинениями на Байдена © Сергей Мамонтов / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Рогозин уточнил, что возглавлял с марта 2017 года по апрель 2018 года правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где неоднократно рассматривались вопросы окружения России биолабораториями США.

«Не является секретом для руководства нашей страны и то, что целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка "этнического оружия" против русского населения России», — добавил Рогозин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.