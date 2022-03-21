В освобождённых войсками ДНР населённых пунктах вскрываются вопиющие преступления киевского режима и военщины. Об этом в интервью Украина.ру рассказала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина

Депутат заявила, что детей с территории Донбасса, освобождаемой ДНР, украинские военные вывозили во Львов, отнимая у родителей. Депутат ДНР рассказала, как СБУ спланировала трагедию в Донецке © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Более того, есть информация, что из освобожденных сел, еще до освобождения, Украина вывезла детей в Святогорск, переместила сейчас их во Львов. У них дети в заложниках. Родители сидят в селах, освобожденных на территории ДНР, а дети на территории Украины. Это преступление», — сказала Шишкина.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.