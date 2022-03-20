На протесты в Италии против агрессии НАТО на Украине вышла необычная часть населения страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

«Неожиданные союзники в Италии, против НАТО вышло ЛГБТ-сообщество и обвиняет НАТО в развязывании конфликта на Украине. Мир действительно удивителен и непредсказуем. Меньше всего я ожидал, что именно эти люди выйдут в поддержку спецоперации на Украине», — сказал Безпалько. Просто о сложном. Почему Украина деградировала © коллаж Украина.Ру

Эксперт напомнил, что в странах Европы не проводились антивоенные протесты в то время, когда НАТО бомбило Ливию, Ирак, Сирию, Югославию, вместе с тем, против спецоперации России на Украине регулярно проводятся манифестации. Безпалько считает это явным показателем западного лицемерия и отмечает, что санкции против России были бы введены в любом случае.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.

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