Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила Приднестровскую республику "оккупированной территорией Молдовы". Стешин считает, что это действие спровоцирует Тирасполь на проактивные шаги и ещё большее сближение с Россией.
«Конечно, десант туда (в Одессу — ред.) напрашивается. Еще Приднестровье свое слово не сказало…Я надеюсь, что Приднестровье, заблокированное 30 лет в неясном статусе, тоже захочет решить свою судьбу и что оно захочет быть с Россией. Пока Тирасполь помалкивает, но я думаю, что он скажет свое слово, когда под Одессой начнутся боевые действия», — сказал Стешин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Полностью интервью Стешина можно прочитать здесь.