Непризнанная Приднестровская республика вот уже более 30 лет добивается более тесной интеграции с Россией. Настаёт время, чтобы Тирасполь сказал своё слово, считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила Приднестровскую республику "оккупированной территорией Молдовы". Стешин считает, что это действие спровоцирует Тирасполь на проактивные шаги и ещё большее сближение с Россией.

«Конечно, десант туда (в Одессу — ред.) напрашивается. Еще Приднестровье свое слово не сказало…Я надеюсь, что Приднестровье, заблокированное 30 лет в неясном статусе, тоже захочет решить свою судьбу и что оно захочет быть с Россией. Пока Тирасполь помалкивает, но я думаю, что он скажет свое слово, когда под Одессой начнутся боевые действия», — сказал Стешин.

«По примеру Лукашенко». Ищенко о том, почему Украина отказалась забрать себе все Приднестровье © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью Стешина можно прочитать здесь.