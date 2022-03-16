Украинские военные и боевики вооруженных неонацистских группировок прибегают к использованию мирного населения в качестве живого щита потому, что их этому научили американские советники, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что с 2014 года вооруженными формированиями Украины «руководили американские советники, а США такую тактику применяли неоднократно»

«Точно так же вели себя бандформирования Халифата, которые создавались и обучались при американской поддержке. Точно так же вели себя бандиты-исламисты, которые воевали сразу и с Халифатом, и с сирийским правительством, так называемые «демократические силы Сирии». Точно так же вели себя мятежники в Ливии и везде в других местах», — подчеркнул Ищенко.

Он также напомнил, что во время беспорядков на Майдане в Киеве боевики вели себя точно так же: прикрывались живым щитом — мирным населением.

Полностью его интервью можно прочитать здесь.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.