Российский политолог, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру заявил, что нацизм в современной Украине проявляется отнюдь не только в факельных шествиях с рунами и свастиками

Президент РФ Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале военной спецоперации на Украине, указал, что одной из главных ее целей будет выступать денацификация республики. Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Что касается тех, кто сейчас совершенно беспредельно убивает, пытает, задерживает, находясь в истерике, — эти эсбэушники, МВД задерживают людей — просто потому, что они с чем-то не согласны. Во-первых, это и есть нацизм. Когда нам говорят: "а где ж там нацизм?" — так это и есть нацизм», — заявил Михеев, отвечая на вопрос, как он оценивает развернувшийся на Украине маховик репрессий.

Политолог добавил, что нацизм — это когда одни люди считают себя людьми высшего сорта, а в отношении других они считают возможным полное беззаконие. Также Михеев выразил удивление из-за того, что в ЕС не замечают указанные выше факты.

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