Атака украинских войск на Авдеевский коксохимический завод может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил 14 марта в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин

«Что касается последствий, то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду — последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника», — рассказал Пушилин.

Отмечается, что на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты.

Ранее пресс-секретарь народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что дым от пожара на заводе может накрыть несколько районов Донецка.

Он также указал, что украинские войска препятствуют тушению пожара, блокируя подъезд туда экстренных служб.

Авдеевский завод, выпускающий кокс для обеспечения потребностей металлургических комбинатов, является крупнейшим подобным предприятием в Европе.