«Было изъято большое количество стрелкового оружия, взрывчатых веществ и сигнальных мин, а также крупнокалиберных пулеметов и боеприпасов к ним, которых хватило бы на долгие годы обороны Бердянска», — рассказал российский военнослужащий.
По его словам, особенно запомнились пулеметы «Утес», которые способны поражать живую силу и технику. Военный отметил, что дальше оружие будет передаваться Службе безопасности России для дальнейшей утилизации.
О том, в какой спешке украинские солдаты покидали корабль свидетельствуют большое количество брошенных продуктов и тетради, в которых записи обрываются на полуслове.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.