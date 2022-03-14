Вооруженные силы Украины в спешном порядке покинули боевой корабль «Корец» в Бердянске перед появлением российской армии. Об этом 14 марта сообщает издание «Известия», корреспондент которого находится на месте событий

Раимов: «Народный фронт» и «Свобода» сдались уже на старте © Facebook, Dmitry Raimov

По его словам, особенно запомнились пулеметы «Утес», которые способны поражать живую силу и технику. Военный отметил, что дальше оружие будет передаваться Службе безопасности России для дальнейшей утилизации.

О том, в какой спешке украинские солдаты покидали корабль свидетельствуют большое количество брошенных продуктов и тетради, в которых записи обрываются на полуслове.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.