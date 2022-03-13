«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — заявил он, положив правую руку на Конституцию и Священное писание.
Ваагн Хачатурян был избран новым президентом республики парламентом Армении 3 марта. Хачатурян занимал в правительстве премьера Никола Пашиняна пост министра высокотехнологичной промышленности. Соперников на выборах у него не было. Оппозиционные блоки «Армения» и «Честь имею» не стали выдвигать кандидатов. Избранный президент Армении также являлся политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего данный пост в 1991-1998 годах.
До этого пост президента занимал Армен Саркисян. 23 января он подал в отставку. Экс-глава Армении занимал пост главы государства с 9 апреля 2018 года. Срок его полномочий должен был завершиться в 2025-м. Саркисян объяснил свое решение уйти тем, что на посту президента у него не было реальных полномочий.