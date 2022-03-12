Контролирующие Мариуполь неонацистские вооруженные формирования устроили грабительский рейд по жилым кварталам, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 12 марта

По его данным, в этот день в Мариуполе группировки неонацистов под угрозой расправы забирали у мирных жителей последнюю пищу, а также одежду и ценные вещи. Тех же, кто оказывал хоть малейшее сопротивление, расстреливали на месте.

Ранее сообщалось, что в ряде освобожденных городов неонацисты пытались скрыться от военных ДНР и ЛНР, переодеваясь в гражданскую одежду.

Ситуация на Украине

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Еврейский совет Зеленскому, Байден прислушался к Путину, связь семьи Супрун со спецоперацией РФ: что говорили об Украине в мире 12 марта © Facebook/Уляна Супрун

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.