ВСУ в Харькове оказались "в заложниках" у батальонов националистов, сказал РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев

«Знаете как, застрельщиками всего являются нацбаты. А регулярная армия оказалась в заложниках у нацбатов. И если даже в регулярной армии есть люди, которые были бы готовы проявить благоразумие, они не способны это сделать, потому что они будут расстреляны», — сказал Моисеев. Украинские националисты совершили преступления против человечности - экс-президент Боливии © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Националистам нечего терять: они осознают, что будут осуждены Россией за военные преступления, возможно, вплоть до смертной казни, с которой снимут мораторий. У них два варианта — либо бегство в Польшу, где их никто не ждёт, либо гибель в бою с освободительной армией России, добавил эксперт.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.