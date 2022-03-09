Сейчас США еще сохраняют политическую власть, но со временем вслед за экономической мощью они потеряют и мощь политическую, сказал в интервью Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

«Пока политические власти подчиняются американцам. То есть, в основном, поскольку СМИ во всех странах, так или иначе, либо принадлежат американцам, либо влияют на них косвенно американцы. Все страны эти наводнены американскими НКО, НГО и т. д., которые ведут проамериканскую политику», — указал Матвейчев.

При этом экономическую мощь США теряют, пояснил депутат, поскольку главным внешнеторговым партнером большинства стран мира давно является не Америка, а Китай — например, в 2021 году именно КНР стала главным торговым партнером Евросоюза. США давит на страны мира ради введения антироссийских санкций - Нуланд © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

А вслед за экономической уйдет в прошлое и политическая мощь, спрогнозировал Матвейчев.

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Ранее антироссийскую резолюцию в ООН подписала 141 страна, 5 были против, 35 стран воздержались от голосования. Издание The National Interest отметило, что это тревожный знак для США.