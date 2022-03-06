Платёжные карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, продолжат работать в РФ как обычно до истечения их срока действия. Об этом 6 марта заявили в Банке России

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт и санкции на них не влияют», — подчеркнули в Банке России. Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Средства клиентов банков на счетах, привязанных к таким картам, остаются в полной сохранности. Владельцы карт смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.

Однако трансграничные операции по картам Visa и Mastercard станут недоступны. По этим картам будет нельзя расплачиваться за рубежом и в иностранных интернет-магазинах, подчеркнули в Банке России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.