Украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азов» в Мариуполе. Об этом 4 марта заявила Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram

«Азов» минирует университет в Мариуполе - Народная милиция ДНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск.

Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал в срочном порядке был эвакуирован из Мариуполя на вертолете.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.