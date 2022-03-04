«В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», — говорится в материале.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск.
Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал в срочном порядке был эвакуирован из Мариуполя на вертолете.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.