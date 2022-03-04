На освобожденных территориях Донбасса ведутся работы по восстановлению жизнеобеспечения населения, рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью изданию Украина.ру

Наиболее острые проблемы местных жителей, в том числе пенсионеров и семей с детьми, выявляются в личном общении, для этого руководители министерств приезжают в населенные пункты, в частности поселки Гранитное и Старогнатовка, сообщил Кострубицкий. Глава МЧС ДНР сообщил о планах по восстановлению Донбасса © Стрингер

«Жители освобожденных территорий уже могут обращаться в администрацию, чтобы подать заявление на выплату пенсий и социальных пособий», — подчеркнул глава МЧС ДНР.

Кроме того, добавил Кострубицкий, министерство труда и социальной политики ДНР организовало во всех поселках выдачу продуктовых, детских и гигиенических наборов. Также ведется восстановление энергоснабжения поселков, работы на поврежденном газопроводе, обеспечиваются первоочередные социальные и медицинские нужды жителей.

В целом, заключил глава МЧС ДНР, представители ДНР в поселках Гранитное и Старогнатовка ведут сбор информации об объемах разрушений и потребностях по восстановлению жизнедеятельности поселков, и аналогично работа будет проводиться в других освобожденных городах и населенных пунктах Донбасса.

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