Главная задача МЧС Донецкой Народной Республики - создать условия для сохранения жизни и здоровья пострадавшего населения, восстановить системы жизнеобеспечения, сказал в интервью Украина.ру глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий

Глава МЧС ДНР рассказал, что в Донбассе был создан Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий, ранее временно находящихся под контролем Украины. Как живут люди в обстреливаемых артиллерией ВСУ городах ДНР? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Кострубицкий вместе с руководителями министерств ДНР выезжал в освобожденные поселки Гранитное и Старогнатовка для выяснения наиболее острых проблем населения.

«Сейчас основная задача — обеспечить людей теплом и водоснабжением, а также электроэнергией. Нами был организован подвоз угля. Теперь школа, детский сад, амбулатория и другие социальные объекты будут обеспечены топливом. Социально незащищенным слоям населения уголь раздадут бесплатно», — перечислил он.

Также проводятся работы по организации мобильной связи и мобильного интернета, в Гранитном открывается отделение «Почта Донбасса», в поселки организованы выезды мобильной бригады Центрального Республиканского банка ДНР. Ведется контроль медицинского снабжения, в некоторых поселках откроются фельдшерско-акушерские пункты.

Полностью интервью можно прочитать здесь.