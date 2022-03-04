Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает 4 марта РИА Новости

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову — ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — рассказала Москалькова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.