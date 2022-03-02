По словам Дробницкого, об этом замысле США свидетельствовали переброска посольств и разведслужб во Львов, а также быстрое исчезновение власти из Киева.
«Накачка оружием контрабандно и официально, а также характер этого оружия, показывают, что своей целью США ставили сделать то, что в Афганистане не вполне удалось — превратить Украину в капитальную зону хаоса, с которым будет очень сложно справиться», — указал политолог.
По мнению американиста, таким образом США из Украины попытались сделать Сирию и Ливию «под боком у России».
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