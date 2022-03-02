С территории Украины исходили самые разные угрозы, но главная состояла в том, что США готовились устроить на ней хаос, заявил в интервью Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

По словам Дробницкого, об этом замысле США свидетельствовали переброска посольств и разведслужб во Львов, а также быстрое исчезновение власти из Киева. «Русский вопрос» закрыт. Дробницкий рассказал об актуальных проблемах США © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Накачка оружием контрабандно и официально, а также характер этого оружия, показывают, что своей целью США ставили сделать то, что в Афганистане не вполне удалось — превратить Украину в капитальную зону хаоса, с которым будет очень сложно справиться», — указал политолог.

По мнению американиста, таким образом США из Украины попытались сделать Сирию и Ливию «под боком у России».

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