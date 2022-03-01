В Минобороны России объявили, что передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с силами РФ, которые брали под контроль районы вдоль побережья. В ведомстве подчеркнули, что выход украинских подразделений к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом 1 марта написали РИА Новости

В Минобороны уточнили, что за первый день марта вооруженным силам удалось поразить 2 аэродрома и 3 радиолокационных поста ПВО, при этом исключив попадание в гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Таким образом, статистика всей спецоперации РФ на данный момент выглядит так:

«Российские вооруженные силы поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи. Уничтожены 395 танков и других боевых бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов», — сообщили в ведомстве.

Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.