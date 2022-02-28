Глава российской делегации Владимир Мединский 28 февраля дал комментарий журналистам после окончания переговоров с украинской стороной в Гомельской области Белоруссии

Ранее член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения». Европа хочет наказать Россию. Но сама пострадает от антироссийских санкций © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», — сказал Мединский.

Он добавил, что следующий раунд переговоров пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Переговоры России и Украины прошли в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.