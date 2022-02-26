«Колонна с боеприпасами, которые мы передаём Украине, уже поступила к нашим соседям», — цитирует польского министра Генштаб ВСУ.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ открыли огонь на Горловском направлении с применением РПГ и крупнокалиберных орудий, кроме того обстрелам подвергается Донецк, уже известно о повреждении одного из детских садов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.