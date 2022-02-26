На Украину пришла колонна с вооружением из Польши. Это помощь Киеву от Варшавы, заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Об этом 26 февраля пишет RT

«Колонна с боеприпасами, которые мы передаём Украине, уже поступила к нашим соседям», — цитирует польского министра Генштаб ВСУ.

В ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» © Народная милиция ДНР

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.