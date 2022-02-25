По заявлению Минобороны, совместные действия российских десантников и украинского батальона охраны АЭС — гарантия того, что украинские националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации.
«Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», — указал Конашенков.
Чернобыльская АЭС расположена на Украине в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева.
26 апреля 1986 года на ней произошла крупнейшая в истрии ядерной энергетики авария.
Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, большое количество радиоактивных веществ попало в атмосферу и осело на окружающей местности.
АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года, вокруг установлена 30-километровая зона отчуждения