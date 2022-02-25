Между российским подразделением ВДВ и украинским батальоном охраны Чернобыльской АЭС достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности объекта. Об этом заявил 25 февраля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков

По заявлению Минобороны, совместные действия российских десантников и украинского батальона охраны АЭС — гарантия того, что украинские националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации.

«Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», — указал Конашенков.

«Судили не меня, а должность». Кто ответил за чернобыльскую катастрофу © РИА Новости, Игорь Костин

26 апреля 1986 года на ней произошла крупнейшая в истрии ядерной энергетики авария.

Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, большое количество радиоактивных веществ попало в атмосферу и осело на окружающей местности.

АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года, вокруг установлена 30-километровая зона отчуждения