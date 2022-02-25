Сейчас перед Россией стоит главная задача: решить, что делать с националистами, то есть тем самым украинским режимом, который уже долгое время диктует свои порядки в том числе и в Донбассе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Он напомнил, что в рамках операции по денацификации и демилитаризации Украины уничтожаются склады и командные пункты, однако стороне противника при этом предоставляется гуманитарный коридор на отход.

«Но возникает вопрос, куда в этой ситуации денется украинский режим? Мы только вырвем жало у змеи, или же мы ее окончательно задушим»?» — сказал он.

Частично, уверен эксперт, ответ на этот вопрос зависит и от того, какую реакцию действия России вызовут на Украине и в мире, что особенно важно — среди стран, ранее суливших Киеву всяческую поддержку.

«Сначала все пихали Украину как Буратино в огонь, говоря, что все ее поддержат, а сейчас, когда Россия показала, что она умеет решать проблему, если ее довести, то кто поедет воевать за Украину? Где эти десантные батальоны из Америки и из Англии?» — сказал эксперт.

Полностью с комментарием Владимира Мамонтова можно ознакомиться здесь.

ВСУ подорвали мост под Киевом - СМИ © https://t.me/s/stranaua Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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