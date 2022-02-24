«Для Донбасса это эмоции, связанные с освобождением, это праздник со слезами на глазах. Я сравниваю эти эмоции с тем, что чувствовали наверняка жители города Сталино, ныне город Донецк, в 1943 году, когда вокруг были руины, Донецк был полностью разрушен, и тем не менее, все радовались, плакали от счастья потому, что пришли воины-освободители. Ясно, что сейчас эмоции вполне сопоставимы», — сказал обозреватель.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.