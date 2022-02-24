Операцию российских военных по зачистке от ВСУ Донецкой и Луганской областей жители республик встретили со слезами счастья на глазах, впервые за 8 лет эти люди оказались в тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель Владимир Корнилов

«Для Донбасса это эмоции, связанные с освобождением, это праздник со слезами на глазах. Я сравниваю эти эмоции с тем, что чувствовали наверняка жители города Сталино, ныне город Донецк, в 1943 году, когда вокруг были руины, Донецк был полностью разрушен, и тем не менее, все радовались, плакали от счастья потому, что пришли воины-освободители. Ясно, что сейчас эмоции вполне сопоставимы», — сказал обозреватель.

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Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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