Политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру, как воспринимают операцию российских военных в республиках Донбасса и на Украине

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о вводе российских войск на Украину для защиты республик Донбасса после эскалации на линии соприкосновения ДНР, ЛНР и Украины.

Также он сообщил, что спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России подчеркнуло, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, однако по объектам военной инфраструктуры наносятся удары.

Представители Народной милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных киевским режимом территорий Донбасса. Как сообщается, уже взяты город Счастье и поселок городского типа Станица Луганская.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что отдельные подразделения Вооруженных сил Украины бросают оружие и спешно отступают. Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

- Владимир, какие впечатления и ощущения вызывает у вас то, как развивается ситуация на Украине и в Донбассе?

— Есть разница впечатлений от всех этих событий, причем разница кардинальная.

Если на Украине люди действительно переживают, волнуются, боятся, чего уж греха таить — они впервые за свою жизнь услышали где-то рядом выстрелы, разрывы — причем в основном эти разрывы собственных снарядов, когда пытаются сбить какие-то беспилотники украинские войска. Но паника присутствует.

И совершенно по иному все это воспринимается в Донецке и Луганске, где сейчас разрывы звучат очень интенсивно, где сейчас действительно канонада, где слышны серьезные обстрелы. При этом народ ликует!

И их понять можно. После восьми лет вот этих канонад, которые они слышали порой каждый день, они теперь понимают, что это последняя канонада, которую они слышат в своей жизни.

То есть, они теперь оказываются в тылу после восьми лет жизни на фронте. Как вы думаете, как это будет воспринимать любой человек, любой ребенок, любая мама этого ребенка?

Да чего говорить, у нас там даже домашние животные реагируют на эти взрывы, и очень многие жители научились определять откуда прилет или вылет по реакции своих собак во дворе. Собаки уже чувствуют, кто стреляет.

Конечно, для Донбасса это эмоции, связанные с освобождением, это праздник со слезами на глазах (фраза из песни «День победы» — ред.).

Я сравниваю эти эмоции с тем, что чувствовали наверняка жители города Сталино, ныне город Донецк, в 1943 году, когда вокруг были руины, Донецк был полностью разрушен, и тем не менее, все радовались, плакали от счастья потому, что пришли воины-освободители.

Ясно, что сейчас эмоции вполне сопоставимы.

- Появились сообщения, что Народная милиция ЛНР освободила несколько населенных пунктов, в том числе города Счастье и Станицу Луганскую. Как вы считаете, до каких пределов продолжится наступление?

— Вы знаете, я все «делю на тысячу». Пока я не увижу видео и фото, кадры из этих населенных пунктов, я буду все это осторожно комментировать с вашего позволения.

Я очень надеюсь, что это наступление реально, что оно будет продолжаться, но от Донецка, во всяком случае, пока Вооруженные силы Украины не отброшены.

Это слышно по канонаде, которая сейчас звучит на окраинах Донецка. Я надеюсь, что это наступление продолжится, но комментирую это очень осторожно.