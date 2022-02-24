Подразделения Нацгвардии Украины блокируют выезд из Мариуполя для мирных жителей, сообщили в управлении Народной милиции ДНР 24 февраля

«Подразделения Нацгвардии Украины перекрыли все выезды из н.п. Мариуполь, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами. Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блокпостах», — сообщили в ДНР. На Украине опровергли взятие Счастья ополченцами © пресс-служба "Нородного фронта"

Как заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Мариуполь блокируется подразделениями полка националистов «Азов».

«Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться», — сказал Басурин.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.