«Подразделения Нацгвардии Украины перекрыли все выезды из н.п. Мариуполь, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами. Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блокпостах», — сообщили в ДНР.
Как заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Мариуполь блокируется подразделениями полка националистов «Азов».
«Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться», — сказал Басурин.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.