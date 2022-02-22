Переговоры президент России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном перед объявлением о решении признать ЛДНР свидетельствует об их дипломатическом поражении. Такое мнение 21 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфир телеканала «Наш»

«То, что он созвонился с Шольцем и Макроном… Они — участники "нормандского формата" и поддержали минский процесс. И это их тоже дипломатическое поражение. Может быть, это была не только попытка проинформировать, но дать возможность последний раз повлиять на Киев», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.

Макрон и Шольц в разговоре с Путиным выразили разочарование действиями России, но подтвердили готовность к дальнейшему диалогу.