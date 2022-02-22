От истерии вокруг «российского вторжения» на Украину США получила немало дивидендов, например, в нефтяном секторе. А военный бюджет Америки на предстоящий год и вовсе стал рекордным за последнее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

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«Вчера или позавчера, (президент США — ред.) Байден представил бюджет по обороне в Конгресс. В жизни такого бюджета не было, 700 млрд долларов! Это максимальная сумма за всю историю США. Для военно-промышленного комплекса нужна война, это все понимают. Потому что, в основном оружие, вооружение для НАТО поставляет военно-промышленный комплекс США, все страны собирают деньги и отдают США», — заявил Царев.

И чем напряженнее ситуация, добавил он, тем больше денег «ищет тихую гавань» в США, оседая в ВПК этой страны.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.