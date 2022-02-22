Он акцентировал внимание на том, что цена на нефть и другие ресурсы значительно выросла, что сделало американскую добычу рентабельной, уже увеличены поставки сжиженного природного газа в Европу, то есть США продолжают зарабатывать, в том числе на военные нужды.
«Вчера или позавчера, (президент США — ред.) Байден представил бюджет по обороне в Конгресс. В жизни такого бюджета не было, 700 млрд долларов! Это максимальная сумма за всю историю США. Для военно-промышленного комплекса нужна война, это все понимают. Потому что, в основном оружие, вооружение для НАТО поставляет военно-промышленный комплекс США, все страны собирают деньги и отдают США», — заявил Царев.
И чем напряженнее ситуация, добавил он, тем больше денег «ищет тихую гавань» в США, оседая в ВПК этой страны.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.