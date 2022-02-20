Сейчас очень высок риск провокации со стороны Запада, в которую хотят втянуть Россию. При этом Зеленский рассчитывает, что, в результате, Россия заберет только Донбасс, населенный русскими людьми, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Об этом политик рассказал в интервью изданию Украина.ру

- На Украине годовщина государственного переворота. В феврале 2014 протесты на Майдане в очередной раз перешли в жесткую фазу. Власть в стране была захвачена, а президент Виктор Янукович сбежал. Потом случились известные события в Крыму, а потом была Одесса и Донбасс. Олег, вы, как народный депутат Украины 4, 5, 6 и 7-го созывов, и как сообщают западные СМИ, ссылаясь на данные американской разведки — один из вероятных руководителей марионеточной Украины, что можете сказать о тех событиях, непосредственным свидетелем которых вы были сами?

— Я сразу поправлю. У нас глава марионеточного правительства в Украине — Зеленский. Вообще, хотелось бы, чтобы больше марионеточных правительств в Украине не было. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

- Поддерживаю! Financial Times вас прославила на весь мир, сообщив, что ваша кандидатура рассматривается как возможного фаворита Москвы: когда Москва захватит Украину, вы возглавите там власть. Как вы относитесь к этому, готовы это сделать?

— Я больше, чем уверен, что, если вдруг ситуация между Украиной и Россией дойдет до прямого боестолкновения, — я надеюсь, что в этот раз уже на границах Донецкой и Луганской областей не остановятся. А если пойдут дальше, то всю освобожденную территорию надо сразу принимать в Российскую Федерацию. Не должно быть Украины. До тех пор, пока будет слово «Украина», до тех пор будет строиться государство «АнтиРоссия».



- Перейдем к событиям восьмилетней давности, грустным и трагическим, которые вы предвидели, потому что вы же одним из первых сообщили о том, что на Украине готовится государственный переворот. Это было еще за месяц до начала Майдана. Тогда многие восприняли ваши слова скептически и серьезно к ним не относились. Тем не менее, вы оказались правы. Откуда вы об этом знали?

— Можно было бы сказать, что путем расчетов, сложных вычислений и аналитических выкладок. На самом деле не так. (…Будущем майданщики — Ред.) пытались провести мероприятие в Днепропетровске, а я там все контролировал. И я послал своих ребят на это заседание. Заседание не состоялось, потому что Служба безопасности, которую мы тоже уведомили, разорвала договор аренды. Они попытались в одном месте, в другом, и нигде у них это не получалось.

И тогда они пошли на грубейшее нарушение всего. Такого никогда ни в одном государстве не делалось. Они собрали это мероприятие на учебу — для молодых специалистов-компьютерщиков, ребят, которые работают с социальными сетями, собрали на территории прямо посольства (США — Ред.). Депутат Госдумы Александр Бородай: Мы готовы выдвигаться на вооруженную защиту Донбасса © Владимир Трефилов

Выступал посол, еще ряд людей, я в об этом говорил, кто выступал и что говорил. И они фактически говорили о том, как захватывать власть в Украине. То есть, это был прямой инструктаж на территории посольства Соединенных Штатов [как проводить госпереворот].

Поскольку я наших активистов под видом русофобских молодых ребят туда отправил, они пришли ко мне — отчитались, кто что говорил — предоставили аудио-видео информацию. Я это передал в соответствующие органы и выступил в парламенте.

Я не буду говорить, кто был корреспондент от российских СМИ на Украине, спецкор — это был мой хороший знакомый. Я говорю, было бы хорошо, чтобы об этом узнали в России и подготовились. Он сказал: Олег, это не интересно. Это не показали в российских СМИ.

Мое выступление было. Я как замруководителя фракции, имею право выступать во времени, которое отведено для руководителя фракции, и выступать якобы от фракции. Поскольку у меня другого времени не было — я нахально влез, использовал свои возможности, выступил от имени фракции.

Не во всех фракциях мое выступление понравилось. Очень многие тогда начали говорить, что я ссорю Соединенные Штаты и Украину, что так нельзя. Ни в одном парламенте мира никогда не обвиняли США в организации переворота на территории этой страны. Это вопиюще, это нельзя, [говорили мне]. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Когда я сходил с трибуны, Анна Герман чуть ли не с кулаками на меня набросилась, и меня спас ныне покойный Миша Чечетов, потому что с женщиной бороться невозможно… он подбежал, оттолкнул, меня обнял. Сказал: «Олег, наконец-то, так и надо».

Я после этого выступления собрался и уехал в Днепропетровск, и приехал в Киев только по просьбе нашего руководителя партии… Я как замруководителя фракции осуществлял всю деятельность, связанную с публичным и непубличным сопровождением Антимайдана.



- Почему Янукович не применил силу? Почему он в последний момент принял решение приостановить разгон Майдана? Я имею в виду уже февральские события. Он был уверен в собственной правоте, он был уверен, что все будет хорошо, или он банально струсил?

— Там было несколько причин. Во-первых, зарубежные партнеры активно использовали дипломатию. Фактически непрерывно висли на руках [Януковича] и сидели на ушах первые лица Европейского Союза, Соединенных Штатов, послы. Я смотрел его расписание, две трети дня он занимался тем, что он с ними общался. Они висели у него на руках и не давали ему принимать решение. Это первое.

Второе — это кадровые ошибки. Он (Янукович — Ред.) очень активно готовил, он хотел быть олигархом не менее, а может быть более, чем вся остальная олигархия на Украине. Он конечно же был очень богатый человек, но ему хотелось быть не просто богатым, и не просто очень богатым, а быть первым.

Для этого он формировал свою команду. И, к сожалению, в эту команду набирали людей по принципу умения зарабатывать деньги. В том числе, ставили таких людей на силовые структуры.

Если СБУ (Служба безопасности Украины — Ред.), как бы её не ругали, я-то знаю реальную ситуацию, достаточно много и хорошо работала и выполняла свои должностные обязанности. Конечно же, там были предатели. Конечно же, там было очень много кадров, которые остались от Ющенко. Испокон веку ЦРУ паслось, внедряло своих людей в СБУ.

Другие ведомства сработали гораздо хуже. Ни одно воинское подразделение, ни одна воинская часть не выполнила приказ министра обороны, не отправила своих бойцов на Майдан. Ни одна! Как это было 20 февраля 2014 года. Снайперы Майдана и самый страшный день Украины © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Военные, особенно украинские, это не типаж моих друзей. Они немножко другие. Но если бы поставили любого из военных, кто прошел школу военную, который знает полковников, генералов, личный кадровый состав, может перейти на нецензурную лексику, будет разговаривать с ними на одном языке — хоть кто-нибудь бы выполнил приказ, может быть, треть бы выполнила, но так, чтобы ни одного — это вообще. Поэтому — кадровые ошибки.

Можно обвинять многих, я этот список могу продолжать и дальше. Я могу рассказывать об этом не один час, разбирая последовательно оппозицию, окружение Януковича, ошибки во время Майдана, кто не так себя повел. Это все можно было исправить, если бы лично Янукович вел себя так, как Лукашенко.



- Янукович предал Украину?

— Да. Ряд мероприятий мы смогли провести только из-за того, что каким-то образом подчиненное среднее звено не докладывало о своих планах руководству. Потому что, когда доходило наверх, Янукович говорил «нет, этого делать не будем».

Были очень нестандартные решения, которые гарантировано приводили к положительному результату, но они должны были быть смелыми. Люди были готовы брать на себя ответственность, и потом — долго кусали локти, что начали согласовывать эти планы с руководством.



- Янукович сбежал, и спасла его Россия. Многие и в России, и на Украине говорят, что зря руководство страны приняло такое решение, потому что нужно было его оставлять на Украине, и пусть бы расхлебывал все то, что он натворил. Как вы считаете, как правильно было в данной ситуации поступить?

— Вы мне задаете вопросы, на которые мне сложно отвечать. Выдавать реальную ситуацию под видом аналитики не всегда получается.



- Интересно ваше мнение. Мое мнение — я за то, чтобы отправить Виктора Януковича в его родной Донбасс, пусть он посмотрит людям в глаза.

— А если он не хотел?

— Так это его проблемы, мало ли что он хотел, не хотел, он глава государства, Верховный Главнокомандующий.

— Давайте на этот вопрос я не буду отвечать. Отвечу на первую часть этого вопроса. Я с вами согласен, я считаю, что надо было меньше спрашивать.

Конечно же, заглядывая в прошлое, экстраполируя в будущее, и все те проблемы, которые получились — мне так кажется, что конфликт надо было решать, чем раньше, тем проще, тем было бы меньше потерь, жертв. Что это было? Зеленский в Мюнхене показал, чего хочет лично для себя в будущем © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Стрелков — сколько с ним зашло людей, взорвался Донбасс. Зная, что можно было не заводить людей, у нас было своих достаточно на Украине, просто никто не был к этому готов.

Возможно, надо (было — Ред.) возвращать Януковича, не сильно спрашивать, не признавать Петра Порошенко. Тогда бы у нас был законно избранный Янукович, против незаконно захвативших власть переворотчиков, и была бы другая международная позиция. Но что смотреть в прошлое — давайте смотреть в будущее.



- Вопрос о будущем. Что дальше? Потеряна Украина для России уже окончательно и бесповоротно, или все-таки есть надежда на то, что здравый смысл восторжествует, и наши народы будут братскими, как это было и раньше. Сейчас понятно, об этом даже и мечтать не приходится, но, тем не менее.

— К сожалению, миром правит не здравый смысл, не желание добиться чего-то хорошего, светлого, а желание сохранить власть, получить власть и деньги.

Украина уже давно превратилась не в актив, а в пассив для США. Влияние Соединенных Штатов скукоживается как шагреневая кожа. Ведь теперь надо натянуть этот кусок кожи.

С одной стороны, противостояние с Китаем, с другой стороны — Россия так неожиданно и совершенно не вовремя начала требовать соблюдения своих прав, безопасности. А не получается (у США решать — Ред.) и там, и здесь, и сумасшедшие проблемы в США, реальный кризис.

Сейчас инфляция в промышленном производстве до 20%, это на промышленные товары, которые идут с производства.

Стремительно бытовая инфляция догоняет промышленную. У демократов катастрофа, потому что, если все будет идти так, как идет, они проиграют эти выборы, потом проиграют следующие. Потом проиграют президентские, а потом придется за все, что они натворили, отвечать. И этого никому не хочется. Без мифов и пропаганды. Что на самом деле происходит в украинской армии © коллаж Украина.Ру

Приходится выбирать. Мне так кажется, что США, понимая, что они не могут контролировать уже дальше весь мир, сейчас будут использовать контролируемый уход. Как говорят «закат солнца вручную».

Уходить будут с тех территорий, которые им не сильно нужны. Украина — закредитована. У Украины катастрофическая ситуация с экономикой, держится она только за счет гастарбайтеров, которые перечисляют большие деньги в Украину, за счет чего выравнивают сальдо валютного баланса, и гривна более-менее держится.

История с гастарбайтерами не может длиться бесконечно. У нее есть начало, есть максимум, есть конец. Когда люди долго работают за границей, у них родственники на Украине умирают, которым они перечисляют деньги, или они забирают своих родных к себе.

Получается такая кривая Гаусса. Мы сейчас переваливаем на Украине через максимум. Дальше эти деньги (поступления — Ред.) будут сокращаться. Кредиты надо возвращать. Промышленное производство падает. Энергоресурсы выросли (в цене — Ред.) катастрофически. Нет газа — нет удобрений. Нет удобрений — нет сельского хозяйства. Всё плохо.

Все понимают, что плохо. С Украины выкачали всё. Это получается ресурс, который сейчас США не очень нужен. Противоречия в украинском обществе нарастают, надо давать деньги, денег давать не хочется. Поэтому хорошо было бы Украину на что-то разменять.

Теперь посмотрим на ситуацию в Европе и США. Откуда взялась эта паника, эта истерика, которые мы сейчас наблюдаем по поводу «вторжения» российских войск. Никогда такого не было — виртуальная война, точно как в «Книге сна» у Пелевина, или вспомним — «Хвост виляет собакой». Об этом писатели написали, а теперь мы смотрим в жизни.

Для чего это делается? Что получили США от этой игры? Кучу всего получили. Цена на нефть выросла, США развивают свою нефтедобычу. Цена на газ выросла — стала рентабельна американская газодобыча. Они поставки сжиженного природного газа (СПГ) увеличили… Стали в Европу поставлять СПГ больше, чем «Газпром», по таким чудовищным ценам. Это очень большие деньги.

Вчера или позавчера, (президент США — Ред.) Байден представил бюджет по обороне в Конгресс. В жизни такого бюджета не было — 700 млрд долларов! Это максимальная сумма за всю историю США. Для военно-промышленного комплекса нужна война, это все понимают. Потому что, в основном оружие, вооружение для НАТО поставляет военно-промышленный комплекс США, все страны собирают деньги — и отдают США.

Чем напряжённее международная ситуация, тем больше денег зарабатывает военно-промышленный комплекс США. Да, делают (оружие — Ред.) англичане, французы, немцы, но, в основном, его производят американцы.

Нефть и газ, ВПК… И напряженность во всем в мире, из-за чего деньги ищут тихую гавань — и возвращаются в США, удешевляют заимствование для США. Если очень долго и часто кричать «волки», то потом уже никто не придет. Понимаю, что вы мне зададите вопрос «а что дальше», я сразу же начну на него отвечать. Богдан Безпалько о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции: Президента Украины беспокоит то, что он не знает, чем ответит Россия на его провокации в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

- Даже не то, «что дальше». Вы говорите, Америке Украина не нужна. Да, это своего рода чемодан без ручки — тяжело нести, жалко бросить. Нужна ли Украина нынешняя — во многом русофобская, нищая, уже далеко не такая, какой была 10 или 15 назад — нужна ли она России?

— Конечно, нужна. Россия собрала гигантские деньги в свой бюджет. Три года можем жить без нефти и газа. Три бюджета. А Украина — это русские люди. Никто никогда от своего населения не отказывался, от своих территорий.

Киев — мать городов русских. Это как Косово для Сербии. Нельзя отказаться. Вы можете отказаться от своих родных? Мне кажется — это неправильно. И все не так уж плохо. Я рассказал о том, что плохо, а теперь посмотрите другие цифры. Чудовищная коррупция в Украине, вы со мной согласны?

— Конечно.

— Мы знаем эту большую стройку — «велике будівництво». Мы знаем, что полтора миллиарда долларов в год сдает черной налички таможня, налоговая. Если я начну считать — это просто чудовищные деньги. Воруются из государственного бюджета.

Многие схемы я знаю, многие детально, некоторые понаслышке, но мы все понимаем, что уровень коррупции — зашкаливающий. Заработная плата в Украине на 20% всего лишь меньше, чем в России. Нефть, газ, алмазы, золото (в России — Ред.), а все равно разница не такая большая.

Украина достаточно богатая страна, и она населена русскими. Некоторое количество из них убедили в том, что они не русские. Как в семье родственник какой-нибудь, сын, дочь, мама заболела. Заболела — будем лечить. Сын набедокурил — будем выручать.

Нельзя отказываться от родных, не говоря о том, что русские своих не бросают, а там такое количество русских, которые не предали, не сдали, сидят по тюрьмам, высказывают свою точку зрения.

Мне кажется, есть шансы, что США устроят большую провокацию на Украине, им желательно, чтобы Российская Федерация была втянута в нее — риск сейчас чрезвычайно высок. Мне кажется, что моим друзьям в Донецке, в Луганске, надо быть сейчас особенно аккуратными. Андрей Золотарев о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции: Он больше боится улицы, чем США и Байдена © Facebook, Золотарев Андрей

— Конечно же, я с вами согласна. Но что делать с другой половиной Украины? Это уже даже не географический раскол идет. В одном и том же городе, и даже на Юго-Востоке, живут как пророссийские граждане, так и антироссийские, русофобски настроенные. По данным недавнего опроса КМИС, половина населения Украины негативно относится к Российской Федерации, и динамика отрицательная увеличивается, как ни крути. Что делать? Это уже гражданской войной попахивает, не только в отдельно взятом регионе Донбасса, а вообще по всей стране.

— Гражданская война идет уже давно. Надо делать так, чтобы были разные точки зрения (разрешены — Ред.). И кто придерживается одной или другой — могли жить в одной стране. Но чтобы это были политические споры.

У, меня, по-моему, шесть депутатов Верховной Рады, моих коллег, убили. А сколько убили простых людей? А сколько чиновников? Когда они запустили эскадроны смерти, которые фактически… Они сделали так, если ты пророссийский — либо тебя должны убить, либо ты должен уехать, либо тебя посадят в тюрьму. У тебя на выбор один из трех вариантов.

Я уехал. Не хотел уезжать с Украины. Я в руки оружие не брал, я высказывал свою точку зрения. Я приехал в Киев, понимая, чем это для меня кончится, чтобы выступить, обратиться к людям, к правительству, к Верховной Раде — и сказать, что «мы в шаге от гражданской войны, давайте остановимся — давайте начнем разговаривать».

Надо убрать эти внесудебные расправы, и дать Украине жить. Украина разная. Кто хочет говорить на украинском — пускай говорят на украинском, кто хочет говорить на русском — пускай говорит на русском.

Но я, видя и зная много информации подковерной из Киева, я не обо всем могу говорить… Я сейчас могу сказать точно и определенно — сейчас очень высока вероятность провокаций на Донбассе и цель — втянуть в это Российскую Федерацию.

Для Зеленского идеальная ситуация, если Россия заберет Донецкую и Луганскую области, желательно целиком, потому что там проживают русские люди, которые ориентированы на Россию. И — дальше не пойдет.

Разговаривал с друзьями из администрации президента (РФ — Ред.), из силовиков — многие жалеют, что в свое время Россия не дошла до Тбилиси. Ну, не будем заходить, на нас напали, мы им показали, но не стали брать. А если бы взяли — на всем Кавказе был бы мир. К Армении мы дойти не можем помочь. С Азербайджаном прямой границы нет. А было бы там какое-то нейтральное правительство, русофобов сбили бы, дали возможность без воздействия США провести выборы — было бы все совершенно по-другому.

Так вот, Зеленский сейчас рассчитывает, что, если будет провокация — Россия заберет только Донбасс. А какое решение примет Российская Федерация? Мы с вами здесь в гостях… И, какое бы решение ни приняли, мы его будем выполнять и будем ему содействовать всячески.