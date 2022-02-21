Экс-премьер Украины Арсений Яценюк выразил недовольство возможным признанием РФ независимости ДНР и ЛНР и дал совет нынешней украинской власти. Его слова прозвучали 21 февраля в эфире телеканала «Эспрессо»

Глава минкульта Украины прокомментировал заседание Совбеза РФ © Facebook, Олександр Ткаченко

Бывший украинский премьер полагает, что сейчас происходит еще одна «аннексия» украинской территории.

«Фактически следующим решением Путин введет войска. Либо свои, или, скорее всего, он прикроется и введет войска ОДКБ», — сказал Яценюк.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен созвать заседания Совета нацбезопасности и обороны, а затем и Верховной Рады, чтобы принять все возможные международно-правовые решения по непризнанию ЛДНР.

Ранее российское руководство неоднократно подчеркивало, что не имеет никаких планов по военному решению вопроса Донбасса. Конфликт на востоке Украины — внутреннее дело этой страны, однако киевские власти не хотят идти на диалог с Донецком и Луганском, а напротив, стягивают войска к линии разграничения.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева идти на переговоры с Донецком и Луганском. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.