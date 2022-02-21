О порядке работы российского парламента в случае признания президентом РФ Владимиром Путины независимости ЛНР и ДНР рассказал первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий агентству РИА Новости 21 февраля

В случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным Госдума РФ рассмотрит закон об этом, после чего его ратифицирует Совет Федерации, заявил Водолацкий. Путин готов рассмотреть признание ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«После признания президентом [республик Донбасса] Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент», — сказал депутат.

Водолацкий также добавил, что вопросы республик Донбасса будут обсуждаться на пленарном заседании Госдумы во вторник 22 февраля.

Ранее Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что решение о признании ЛНР и ДНР будет принято в течение суток 21 февраля.