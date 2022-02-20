Шарий напомнил, что за полгода в Верховном суде Украины от СБУ не было получено никаких объяснений причин введения санкций против его сайта и его семьи.
«Связано это с употреблением Зеленским сильнодействующих препаратов, я полагаю, кокаина вперемешку с алкоголем, судя по его лицу. Вот с этим и связано. Абсолютно неадекватная история. Может быть связана только с неадекватом…Дело в том, что полгода в Верховном суде Украины мы пытаемся получить от СБУ хотя бы объяснение: а что сделал не так сайт Шарий.нет, за что санкции?», — сказал Шарий.
Санкции против Шария «просто связаны с тем, что Зеленский "занюхивается"», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.